La mañana del lunes 22 de septiembre, un estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur murió tras ser atacado con una navaja dentro del plantel por un joven identificado como Lex Ashton, de 19 años.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor ingresó encapuchado y atacó directamente al estudiante. En el intento de detenerlo, un trabajador del plantel también resultó lesionado.

Posteriormente, Ashton intentó escapar lanzándose desde un edificio del campus, lo que le provocó fracturas. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga al joven por homicidio calificado y lesiones dolosas. Su actividad en redes sociales evidenciaba comportamientos preocupantes y un interés en temáticas violentas, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue planeado.

Reacciones de la comunidad

El hecho ha generado consternación entre la comunidad universitaria y preocupación por la seguridad en instalaciones educativas. Estudiantes y usuarios en redes sociales demandaron reforzar protocolos de prevención y atención a la salud mental en jóvenes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene al agresor bajo vigilancia médica, mientras que la Fiscalía continúa con las indagatorias.

El ataque en CCH Sur reabrió la discusión sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en planteles de educación media superior de la UNAM y establecer programas más amplios de apoyo psicológico a estudiantes.



