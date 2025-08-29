La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre los hechos violentos ocurridos la noche de este viernes 29 de agosto.

Dos personas del sexo masculino muertos y cuatro heridos, dejó un ataque con fusiles automáticos en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Tierra Blanca, por lo que el Ejército y la Policía Estatal revisa todos los vehículos que circulan en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un primer informe de los hechos ocurridos la noche de este viernes 29 de agosto, emitiendo recomendaciones a los conductores para evitar circular por la zona.

La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2025

Los datos preliminares sobre este hecho, es que personas armadas llegaron al exterior del Hospital Civil y dispararon contra las personas que se encontraban en ese lugar.

Los primeros datos que se dieron a conocer es que en este sitio fallecieron dos personas del sexo masculino y cuatro más resultaron heridos, siendo trasladados a otros hospitales de la ciudad.