José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló ante la presidenta Claudia Sheinbaum que el equipo trabaja con miles de procesadores simultáneamente para manejar millones de datos.

La supercomputadora de nombre 'Coatlicue' fue presentada por José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Merino explicó las características del equipo, destacando su capacidad para resolver problemas que requieren el manejo de millones de datos en cuestión de segundos.

Durante su presentación, Peña Merino explicó que una supercomputadora consiste en miles de procesadores trabajando de manera simultánea. El funcionario precisó que "un procesador es lo que compone a una computadora normal como la que tenemos en nuestras casas o en nuestros trabajos o en la escuela".

La clave de la supercomputadora radica en que estas miles de unidades trabajan conjuntamente para resolver un mismo problema.

Merino destacó que este tipo de equipos se emplea en situaciones que exigen el manejo de "millones y millones de datos".

Enfatizó la dramática diferencia de tiempo que ofrece esta tecnología: mientras que resolver esta clase de problemas "incluso con una computadora avanzada tomaría meses, a veces hasta años", con la supercomputadora “Coatlicue”, la solución "en dos segundos o minutos ya estaría listo".

La presentación de “Coatlicue” subraya el enfoque de la administración en el manejo masivo de datos y la aceleración de procesos complejos a través de infraestructura tecnológica avanzada.



