El pasado viernes se llevó a cabo un festival de música, donde ambos tuvieron una conversación altisonante.

El viernes se llevó a cabo el Dale Mixx, festival de música en el que estuvieron invitados Dharius y Santa Fe Klan, quienes entablaron una conversación altisonante, lo que provocó que, el exintegrante de Cartel de Santa, recurriera a sus redes para explicar que, en el pasado, fueron muy buenos colegas pero que, a su parecer, la fama cambió al guanajuatense.

Dharius, que formó parte del Cartel de Santa, del 2003 al 2013, y que, luego de diferencias con sus compañeros de agrupación; Babo y Rowan Rabia, prefirió continuar con su carrera en solitario, fue quien compartió el video donde pelea con Santa.

En él, se puede ver como el regio alega algo, mientras se dirige a Santa que, es contenido por su equipo de producción ya que, forcejea con ellos, para tratar de acercarse a Dharius y confrontarlo de forma física.

¡Se puso bueno el #DaleMixx en #Fundidora! Santa Fe Klan y Dharius tuvieron un fuerte intercambio de palabras que encendió el ambiente . Aunque no pasó a mayores, más de uno se quedó con las ganas de verlos darse un tiro ¿Qué opinas? pic.twitter.com/uGdcSejUmU — Distrito Regio (@distritoregio) August 18, 2025

La discusión no pasó a golpes, sin embargo, junto al mensaje con el que Dharius compartió el clip, indica que Santa Fe lo amenazó, actitud que determinó como malagradecida, pues contó que, cuando el rapero estaba dando sus primeros pasos en la industria, él fue uno de los que lo apoyó.

"Santa Fe Klan, la neta, estás mal, aliviánate, tú sabes que yo soy tranquilo, se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se te subió bien macizo y, piensas que eres Scarface, pero nel vato" , comenzó.

El originario de Guadalupe, Nuevo León, rememoró que, cuando Santa Fe lo buscaba para que lo asistiera en alguna dificultad, él siempre se hizo presente.

"Te hicimos ching*s de parotes, ¿no te acuerdas?, hasta viniste al Clan Records llorando a decirme que te estaban robando y que ocupabas paro, ¿y luego?, ¿cuándo te quedamos mal?, (...) desde hace más de ocho años te conozco y siempre estuve de tu lado" .

También reveló que, en un evento de Spotify, Santa Fe habría sacado una pistola para amagar a uno de los conocidos de Dharius, actitud que el también rapero reprobó.

"No entiendo por qué le sacaste el cuete a 'El Gera' en el evento de Spotify, ¿no sabes que cuando uno saca la pistola es para usarla?" .

También explicó que, el motivo del desencuentro habría tenido lugar luego de que la seguridad del festival, le habría indicado que Santa Fe lo buscaba para 'ponerlo'.

Por su parte, Santa Fe Klan no ha hecho referencia a este suceso, al menos, no de forma directa, pues en su cuenta de Instagram compartió una foto suya, musicalizada con el famoso tema de Valentín Elizalde, titulada 'A mis enemigos'.