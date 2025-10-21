Uno de los agresores fue detenido en el lugar y el otro días después; ambos habrían sido contratados por un hombre apodado “El Gufy”.

Dos nuevos videos del asesinato del abogado David Cohen ponen en duda la versión oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el atentado ocurrido afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Las imágenes muestran cómo los sicarios esperaban al abogado y cómo se desarrolló el ataque que terminó con su vida.

La versión del video

El periodista de nota roja Carlos Jiménez (C4 Jiménez en X) reveló un video exclusivo donde se observa claramente cómo Donovan Calderón y Héctor Hernández, jóvenes que fueron contratados para el ataque, esperaban la salida del abogado el pasado 13 de octubre.

En el material se ve cómo los escoltas de Cohen no reaccionaron a tiempo, y el abogado cae herido en las escalinatas de la institución. Cohen, de 45 años, recibió disparos en la cabeza y la ingle, y fue trasladado al hospital donde falleció horas después.

De acuerdo una segunda grabación, esta difundida por el columnista Raymundo Riva Palacio, uno de los sicarios corre detrás de las jardineras del Tribunal, donde un agente de la Policía de Investigación fue quien finalmente lo neutralizó. Éste fue identificado como Héctor Hernández, de 18 años, quién fue herido durante la confrontación con el agente, fue detenido en el lugar tras recibir atención médica.

Detenidos señalan a 'El Gufy' como autor intelectual

Según la Fiscal de Justicia de la CDMX, Bertha María Alcalde , ambos agresores llegaron en motocicleta, descendieron y se aproximaron a pie para disparar. Uno huyó en bicicleta robada, pero fue capturado posteriormente.

Donovan Calderón, de 20 años, logró escapar inicialmente, pero días después fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Había trabajado con abogados externos al Poder Judicial y tenía antecedentes penales por despojo.

De acuerdo con sus testimonios, ambos vivían cerca de Ciudad Judicial y fueron contratados por un sujeto apodado “El Gufy” o Erick ‘N’, quien les proporcionó armas y les ofreció dinero por el asesinato. A Héctor le prometieron 30 mil pesos ya que era su primer trabajo, mientras que a Donovan le ofrecieron 70 mil pesos.

La Fiscalía continúa las investigaciones para identificar al autor intelectual del asesinato. Hasta ahora, se confirma que “El Gufy” contrató a los dos jóvenes, quienes habrían tenido contacto previo durante la secundaria, y se busca su captura.



