José Jacinto Ponce viajaba junto a su esposa a bordo de una moto, cuando fueron interceptados por sujetos armados en Chalco, Estado de México.

El mando del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Jacinto Ponce fue asesinado a tiros la tarde del martes durante un asalto en Chalco, Estado de México. Su esposa, en tanto, resultó lesionada.

Dos sujetos interceptaron a la pareja para buscar despojarla de una motocicleta, los agresores también viajaban en una moto.

Aunque la SSC reportó que el mando policial se habría resistido al asalto, en el video la interacción entre este y los asaltantes dura apenas segundos hasta que uno de los sujetos dispara en contra de Ponce, quien, tras recibir el impacto, cae al suelo aún a bordo del vehículo.

Posteriormente, uno de los criminales levanta la motocicleta y huye, junto a su cómplice.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones junto con personal de la SSC, como la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad para dar con los responsables.