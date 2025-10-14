La exfuncionaria fue atacada a balazos mientras viajaba con su hermano, quien también falleció.

Gabriela Mejía Martínez, conocida públicamente como Gaby Mejía, fue asesinada la tarde de este martes en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, cuando viajaba en una camioneta junto con su hermano.

Inician la investigación

La agresión ocurrió en la Calle Javier Mina de la Colonia El Cariño, cerca del centro de Cuauhtémoc. Testigos y reportes iniciales indican que hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta, se emparejaron y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Gaby Mejía recibió múltiples impactos de bala y murió al interior del vehículo. Su hermano, quien conducía, sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras el atentado, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la zona.

En un comunicado, el organismo informó que ya se abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género y que trabaja en coordinación con instituciones estatales y federales “para esclarecer los hechos y dar con los responsables”.

Reacción del gobierno estatal

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, confirmó el asesinato a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde lamentó el crimen y exigió una investigación a fondo:

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación. Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad” , escribió.

¿Quién era Gaby Mejía?

Gaby Mejía fue una figura reconocida en la política colimense. Se desempeñó como presidenta municipal de Cuauhtémoc durante el periodo 2021–2024 , donde impulsó obras de infraestructura y programas sociales en beneficio de las comunidades rurales.

Su trayectoria política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue secretaria general del Comité Directivo Municipal entre 2016 y 2019. Más tarde, trabajó como gerente general en una empresa agrícola, experiencia que fortaleció su vínculo con el sector productivo local.

En 2024 buscó la reelección a la presidencia municipal por la coalición PRI-PAN; aunque no obtuvo la victoria, logró conservar una posición como regidora de representación proporcional en el Cabildo.





Meses antes de su muerte, en junio de 2025, asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima, consolidándose como una de las lideresas femeninas más visibles de su partido en la entidad.

El asesinato de Gaby Mejía ocurre apenas dos semanas después de haber dado a luz a su segundo hijo.