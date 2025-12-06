El ataque reveló el transporte de un vehículo Jeep de lujo con posible reporte de robo dentro del camión

Un ataque armado registrado la tarde del viernes 5 de diciembre en pleno Centro de Culiacán frente al Palacio Municipal dejó como saldo la muerte de un chofer de paquetería y el hallazgo de un vehículo de lujo dentro de la unidad de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor identificado como Agustín “N” circulaba sobre la avenida Álvaro Obregón cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en motocicleta. Los agresores abrieron fuego en el cruce con la calle Miguel Hidalgo.

A pesar de las heridas, el chofer intentó avanzar para escapar, pero perdió el control metros más adelante, subió a la banqueta y terminó impactándose contra una de las fuentes ubicadas frente al ayuntamiento. En su trayectoria, el camión derribó un poste de luz, boyas y un botón de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del conductor dentro de la cabina, mientras elementos municipales y del Ejército acordonaron el área.

Descubren un Jeep Mojave dentro del camión

Al inspeccionar el interior del camión de la empresa Tres Guerras, personal forense de la Fiscalía General del Estado localizó un Jeep Mojave color gris cemento , considerado un vehículo de lujo y con presunto reporte de robo. La unidad fue asegurada como parte de la investigación.

Peritos abrieron la caja de la unidad y documentaron el hallazgo, mientras balísticos levantaron casquillos esparcidos en un tramo de varias cuadras sobre Álvaro Obregón.

La Fiscalía cerró la circulación desde la calle Miguel Hidalgo hasta la Mariano Escobedo para realizar el levantamiento de indicios. Autoridades iniciaron la revisión de matrículas y registros tanto del camión como del Jeep localizado en su interior, a fin de determinar su procedencia y si existe alguna relación directa entre el conductor y el vehículo robado.