El exFiscal de Atención a Migrantes de Tapachula, Chiapas, Javier Kildare Ernest Vázquez Moctezuma, fue encontrado asesinado en la Carretera Federal Ciudad Altamirano-Iguala, a la altura del Municipio de Teloloapan, en la región norte de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cadáver del exfuncionario estatal chiapaneco fue hallado con 11 heridas de bala y sobre una silla el pasado sábado, alrededor de las 19:00 horas, en la comunidad de Puerto las Flores.

Las lesiones por los balazos se presentaban en el área del tórax.

"(...) Se une a la pena que embarga a la familia, amigos y colegas del Dr. Javier Kildare Ernest Vázquez Moctezuma, un gran compañero, profesional comprometido y ser humano ejemplar" , expresó en un mensaje la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C.

La FGE fue a realizar el levantamiento del exfuncionario asesinado diez horas después de que este se encontraba tirado a un costado de la vía federal.

Una licencia para conducir con el número de folio 37NO291543 de Chiapas le fue hallada entre sus pertenencias al ex servidor público.

Según los reportes, Javier Kildare llegó en avión desde Chiapas a Acapulco y después se trasladó a Teloloapan para visitar a un familiar.