La funcionaria fue atacada mientras viajaba en su vehículo en la comunidad de El Cuyo.

Karina Díaz Hernández, regidora y síndica del municipio de Palizada, Campeche, murió este 17 de noviembre mientras recibía atención médica luego de ser atacada a balazos en la comunidad de El Cuyo.

De acuerdo con medios locales, la también excandidata a la alcaldía de 57 años viajaba en su vehículo cuando un grupo armado la atacó, esto provocó que perdiera el control y se impactara contra una barda.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General tras recibir el reporte del ingreso de una mujer herida por proyectil de arma de fuego. “Durante el avance de las primeras diligencias, se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica”, indicó la institución.

El organismo estatal detalló que ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con quienes resulten responsables.

Reacciones oficiales

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lamentó el asesinato y aseguró que el caso se investiga “con seriedad y rigor”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Karina. Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella (…) La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos” , publicó en redes sociales.

El Ayuntamiento de Palizada, encabezado por Pedro Javier Ayala Cámara, manifestó su “pesar y consternación” y expresó su disposición para colaborar con las autoridades. También pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no verificada. “La violencia no debe quebrantar nuestra unidad (…) reafirmamos nuestra convicción de trabajar incansablemente por un Palizada más seguro, más justo y más humano”, señaló en un comunicado.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, exigió justicia: “Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables”.

La muerte de Karina Díaz se suma a una serie de ataques contra autoridades locales en el país. En los últimos doce meses han sido asesinados al menos once presidentes municipales, incluido el reciente caso del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.