Su cuerpo fue localizado el sábado en la carretera libre Durango–Mazatlán, envuelto en una cobija, con visibles huellas de violencia y una narcomanta.

El periodista duranguense Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años, fue asesinado y encontrado envuelto en una manta con un narcomensaje sobre la carretera Durango–Mazatlán, a la altura del poblado Río Chico, el pasado sábado 25 de octubre de 2025. Su hijo fue quien lo identificó el domingo 26, tras notar que su padre no regresó a casa después de salir juntos a trabajar el jueves.

El mensaje que acompañaba el cuerpo decía, según medios locales como Notigram: "Por andar levantando falsos a la gente de Durango" .

Su muerte fue confirmada oficialmente este lunes por la Fiscalía General del Estado de Durango.

Trayectoria en medios y redes sociales

Miguel Ángel Beltrán tuvo una trayectoria diversa en el periodismo, destacando tanto en medios locales como Contexto y La Voz de Durango. Inicialmente cubrió temas deportivos y sociales, y también se desempeñó como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad.

En los últimos años trasladó su labor a las plataformas digitales, donde mantenía un blog y cuentas en redes sociales:

TikTok: ‘El Capo’

‘El Capo’ Facebook: La Gazzeta Dgo

En estos espacios denunciaba actividades del crimen organizado y fraudes del gobierno local.

Sus últimos reportes: Crimen Organizado

Su último video, publicado cinco días antes de su muerte, detallaba la detención de un operador de los Cabrera Sarabia y su impacto en otros grupos, como Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionados con el tráfico de drogas y la minería en la región.

“No descartemos que en un tiempo se desate la violencia aún más en el Estado de Durango y en la ciudad particularmente… es producto de la entrada a la entidad del grupo conformado en alianza de Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación” , alertaba Beltrán en su último video, criticando las promesas de seguridad del gobierno estatal.

Amenazas previas

Amigos y colegas del periodista señalaron que había recibido amenazas directas tras exponer fraudes y abusos del gobierno local. Según 24 Horas:

“Lamentablemente estas advertencias se cumplieron. Fue levantado, torturado y asesinado, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que desde hace años se ensaña con quienes se atreven a informar” .

El caso de Miguel Ángel se suma a la preocupante lista de ataques contra periodistas en México, especialmente aquellos que investigan temas de seguridad, corrupción o crimen organizado. Organizaciones como Artículo 19 han documentado múltiples agresiones durante 2025, en su mayoría dirigidas a comunicadores digitales y reporteros locales.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, algunos periodistas que difundían información en redes sociales fueron plagiados y asesinados, como ocurrió con Javier Llamas, cuyo cuerpo fue encontrado junto a un mensaje similar.