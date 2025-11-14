Ejecutan a dos presuntos cómplices del asesinato del Alcalde de Uruapan; ya son tres los implicados asesinados

Dos de los presuntos involucrados en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron encontrados ejecutados el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en la comunidad de Capácuaro. Con ellos, suman ya tres implicados silenciados a balazos tras el crimen.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los fallecidos sería un menor de 16 años, identificado como Josué “N”, cuyas características coinciden con las de uno de los cómplices de Miguel Ángel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años señalado como autor material del homicidio del edil.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que los dos jóvenes localizados sin vida participaron en el ataque contra Manzo.

"Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio" , afirmó.

El presunto tirador Miguel Ángel, originario de Paracho, fue abatido instantes después de disparar contra el Alcalde la noche del 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan. Según las investigaciones, en una versión de los hechos corroborada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el joven fue ejecutado cuando ya estaba sometido y detenido por elementos municipales que fungían como escoltas de Manzo.

Refuerzan seguridad con el Plan Michoacán

Tras los hechos, autoridades federales y estatales se trasladaron a Uruapan para revisar la estrategia de seguridad. García Harfuch informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal será reforzada con:

Un avión no tripulado

41 rifles antidron

Tres sistemas antidron semifijos

Cinco células contra explosivos

18 drones y torres de inspección

Recursos tecnológicos y unidades especializadas para inteligencia e investigación

El objetivo es desarticular generadores de violencia, inhibir capacidades criminales y reducir delitos como extorsión, especialmente contra productores de limón y aguacate.

Durante su visita esta semana al municipio, Harfuch se reunió con Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual Alcaldesa, con quien acordó reforzar vigilancia, capacitar y equipar a policías municipales, y desplegar elementos del Ejército y la Guardia Nacional en regiones afectadas por la delincuencia. También estuvo presente el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, quien reiteró que las reuniones de seguridad continuarán en municipios de la entidad.

Quiroz expresó su respaldo al Plan Michoacán, que también cuenta con el aval de la Fiscalía estatal y de organizaciones empresariales.