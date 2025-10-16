Stephany Carmona, oficial de la Guardia Nacional de 19 años, fue encontrada muerta dentro de su batallón en Acapulco.

La Guardia Nacional vive una conmoción tras el hallazgo sin vida de la oficial Stephany Carmona Rojas, de 19 años, al interior del 51 Batallón en Acapulco. Originaria de Ajalpan, Puebla, Stephany ingresó recientemente a la corporación y fue víctima de un presunto feminicidio dentro de un recinto militar que debía garantizar la seguridad de sus propios elementos.

Un crimen dentro del cuartel

El hecho ocurrió el martes 15 de octubre, cuando la joven se encontraba en el cuartel durante lo que, según versiones iniciales, serían prácticas de tiro. Sin embargo, el dictamen pericial confirmó que la oficial presentaba dos disparos en la cabeza, contradiciendo la versión de un “homicidio imprudencial”.

Familiares de Stephany viajaron de inmediato a Acapulco y permanecen en las instalaciones del Ministerio Público, exigiendo una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables.

El principal sospechoso sería un sargento de la Guardia Nacional, identificado como Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien presuntamente huyó tras el ataque. Las autoridades implementaron filtros de seguridad en terminales de autobuses y aeropuerto de Acapulco para evitar su fuga.

Reacciones de la familia

Fernanda, madre de Stephany, relató a medios locales los momentos de confusión y dolor tras recibir la noticia:

“Estaba por llegar a Acapulco, cuando vuelvo a recibir otra llamada, ahora para informarme que mi hija había fallecido. Y me dirigí de inmediato al hospital. Ahí me llevaron a una bodega. Mi hija estaba dentro de una bolsa negra, en una camilla. Nada de lo que me dicen tiene sentido”.

Fernanda criticó la información contradictoria que recibió del personal militar, que primero alegó que su hija estaba en adiestramiento bajo supervisión del sargento, y luego cambiaron la versión, mientras su paradero sigue siendo desconocido.

Compañeras de Stephany advirtieron a la madre sobre presuntos abusos hacia mujeres dentro del batallón, situación que la joven había compartido previamente. Además, se aclaró que en los adiestramientos no se dispara a la cabeza, y las armas no deberían estar cargadas.

Homenaje en Ajalpan

El cuerpo de Stephany llegó la mañana del jueves a su natal Ajalpan, Puebla, donde fue recibido por familiares, amigos y una caravana de patrullas acompañada de globos blancos, arreglos florales y sirenas en señal de homenaje. La joven será velada y sepultada este viernes.

La comunidad ha organizado colectas y homenajes solidarios, y en redes sociales surgieron etiquetas como #JusticiaParaStephany y #NiUnaMás, donde usuarios han compartido mensajes de apoyo:

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial, mientras la Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para determinar si se trató de un feminicidio dentro de instalaciones militares.