Gerardo 'N', conocido como 'El Jerry', fue asesinado en Culiacán; su muerte se integra a una seguidilla de ataques contra creadores de contenido en el estado.

El creador de contenido Gerardo 'N', conocido como 'El Jerry', fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el sector Tres Ríos, en Culiacán, un hecho que se suma a una serie de homicidios de figuras de redes sociales en el estado.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a una cuadra de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y muy cerca de la Fiscalía General del Estado. 'El Jerry', de 25 años, viajaba en una camioneta GMC Sierra Denali gris junto a Gustavo 'N', de 26 años, cuando fueron interceptados por al menos cuatro hombres armados.

La unidad recibió múltiples impactos en carrocería, cristales y llantas, lo que provocó que ambos jóvenes fallecieran dentro del vehículo. Minutos antes del ataque, 'El Jerry' había publicado una historia en Instagram, donde se grabó conduciendo mientras bebía y escuchaba corridos. En esa red social acumulaba más de 7 mil seguidores y más de 11 mil en TikTok.

La agresión generó llamadas de emergencia por detonaciones de arma automática, lo que movilizó a elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal al lugar del crimen.

TikTok influencer "El Jerry" (Gerardo N.) gunned down in Culiacán, Sinaloa, alongside his pal Gustavo N. in the Tres Ríos area. Photos reveal he rocked vests flaunting "Los Mayos" cartel symbols amid the bloody Chapitos-Mayiza turf war. #Culiacán #SinaloaCartel pic.twitter.com/hXheeo8Q0U — Sniped (@The_Sand_Men) November 17, 2025

Homicidios contra creadores de contenido

Con la muerte de 'El Jerry', suman nueve influencers asesinados en Sinaloa desde 2024, en el contexto de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Entre los casos recientes destaca el de Leobardo Aispuro Soto, conocido como El Gordo Peruci, asesinado en diciembre pasado en la colonia 21 de Marzo. En ese ataque, su esposa resultó herida. El joven era conocido por videos donde llegó a mostrar armas de fuego.

Otro caso es el de Jesús Miguel Vibanco García, 'El Jasper', hallado sin vida en noviembre de 2024 en un camino de terracería rumbo a la sindicatura de Costa Rica. Autoridades de Estados Unidos lo investigaban por presuntos vínculos con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. El youtuber había sido visto por última vez tras acudir a una reunión con amigos.

También se encuentran entre las víctimas Camilo Ochoa ('El Alucín'), asesinado en agosto; Justin Paul ('El Pinky'); Adal Peña ('El Tata'); Víctor ('El Brasileño'); Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys; y José Carlos ('El Chilango').