En puntos distinto de Sinaloa dos mujeres fueron asesinadas a balazos, una de ellas de nombre Heidy 'N', de 45 años, la cual presentaba problemas de movilidad ya que usaba una silla de ruedas para desplazarse.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó que en una casa de la calle Agustina Achoy, de la colonia Ignacio Allende, en Culiacán una mujer había sido asesinada a balazos y se encontraba tirada en el suelo, por lo que elementos del ejército que se encontraban cerca del sector fueron los primeros en llegar al sitio.

De acuerdo con la versión, la mujer que se encontraba en el interior de su domicilio en silla de ruedas, fue privada de la vida por personas armadas que se introdujeron Y sin medir palabra, le dispararon en varias ocasiones, para después salir del lugar.

Sobre el segundo hecho, a un costado de un camino de terracería que conduce al ejido Buenos Aires, de la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue encontrado el cuerpo de una mujer de complexión gruesa, la cual presentaba impactos de bala.

Los vecinos dieron a las autoridades que la madrugada de este miércoles escucharon varias detonaciones de armas de fuego pero por temor no salieron a ver qué sucedía, por lo que se presume que se trató del homicidio doloso de la mujer aún no identificada.