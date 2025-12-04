La joven promesa del deporte nacional perdió la vida tras recibir un ataque con arma blanca en la colonia Nuevo Progreso; los reportes indican que el atleta intervino para proteger a su familiar de una agresión doméstica perpetrada por su cuñado.

El deporte mexicano enfrenta una nueva tragedia tras confirmarse el asesinato de Josué David Hernández, un pugilista de 20 años de edad. Los hechos violentos ocurrieron la noche del pasado martes 2 de diciembre en el estado de San Luis Potosí, generando consternación en el gremio boxístico y en la comunidad local.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, el homicidio se registró en la calle Fleming, ubicada en la colonia Nuevo Progreso. La víctima recibió heridas mortales provocadas por un arma blanca durante un altercado familiar.

Los reportes preliminares establecen que el móvil del crimen fue la defensa de un familiar. Josué David Hernández intervino para proteger a su hermana, quien estaba siendo agredida por su pareja sentimental. En respuesta a la intervención del deportista, su cuñado lo atacó con el arma punzocortante, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento poco después.

Crimen familiar

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar de los hechos. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del suceso y localizar al responsable. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas y el principal sospechoso se mantiene en calidad de prófugo de la justicia.

Elementos de seguridad y servicios periciales acudieron a la escena del crimen para recabar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo. La comunidad exige celeridad en las pesquisas para dar con el paradero del agresor, quien atentó contra la vida del joven y puso en riesgo la integridad de su pareja.

Josué David Hernández era considerado uno de los prospectos más sólidos del boxeo en la región. A su corta edad, había destacado en diversos torneos estatales y mantenía una trayectoria ascendente con miras a consolidar su carrera en el ámbito profesional. Su desempeño en el cuadrilátero le había ganado el reconocimiento de entrenadores y aficionados.

Promesa deportiva

La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas en el entorno deportivo. Su entrenador, Titán Rodríguez, emitió un mensaje público para despedir a su pupilo, destacando sus cualidades humanas y atléticas. En su declaración, Rodríguez lamentó la pérdida de quien consideraba un hermano y compañero de entrenamiento.

"Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas, tantos sueños que tenías por cumplir. Una parte de mi corazón se va contigo", expresó el entrenador. Asimismo, hizo referencia al récord invicto que el joven mantenía: "Te llevaste tu 3-0 mi campeón... es momento de brillar en el cielo mi rey. Siempre orgulloso de ti mi hermano".

El caso de Josué David Hernández se suma a las estadísticas de violencia que afectan al país, truncando la vida de un joven que buscaba destacar a través de la disciplina deportiva. Las autoridades potosinas continúan con el operativo de búsqueda para capturar al responsable de este homicidio que vistió de luto al boxeo nacional.