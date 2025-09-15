Efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, al inspeccionar un tractocamión con equipo de Rayos ‘X’ y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con la metanfetamina.

Como resultado de labores de vigilancia, verificación y control, en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, fueron aseguradas 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, al inspeccionar el tractocamión con equipo de Rayos ‘X’ y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

En el aseguramiento participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

El golpe a la delincuencia organizada se traduce en 426 millones 496 mil pesos y 1.5 millones de dosis que no llegarán a la ciudadanía.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles.