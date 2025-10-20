El convoy de René Omar Jaén, alcalde electo de Misantla, un municipio veracruzano, fue interceptado en una gasolinera de la carretera.

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, fue víctima de un asalto violento la noche del viernes, mientras transportaba ayuda humanitaria al municipio de Álamo Temapache, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias y la crecida de ríos en el estado de Veracruz.

El hecho ocurrió en una gasolinera ubicada en la carretera Veracruz–Tuxpan, a la altura de Tihuatlán, cuando un grupo de delincuentes interceptó el convoy en el que viajaba el edil junto a varios colaboradores.

Despojo con violencia

Los agresores los despojaron de una camioneta, equipo fotográfico, teléfonos celulares y otras pertenencias personales, de acuerdo con el propio relato del alcalde electo, quien narró lo sucedido a través de un video difundido en redes sociales.

“Son las 11 de la noche y estamos en la caseta de Totomoxtle, que va de la ciudad de Veracruz hacia Tuxpan. Pues, consternados, hace unos momentos nos pasó un incidente desagradable, desagradable para todo nuestro equipo. Fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero” , expresó René Omar Jaén.

El funcionario detalló que además del vehículo, los delincuentes se llevaron el equipo fotográfico y los celulares de las personas que lo acompañaban, todo mediante el uso de violencia.

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció haber sido asaltado junto a su equipo tras entregar víveres en Poza Rica.



Relató que los delincuentes los interceptaron en una gasolinera de Tihuatlán, donde fueron encañonados y despojados de un vehículo y pertenencias.… pic.twitter.com/oTG8c13fme — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2025

Ayuda para zonas afectadas

El grupo se dirigía hacia Álamo Temapache para entregar víveres y materiales de apoyo a familias afectadas por las recientes lluvias, que han provocado inundaciones y pérdidas humanas en diversas regiones del norte de Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el recupero de los bienes robados, aunque se espera que se inicie una investigación formal por estos hechos.