Las últimas semanas, Escoffié es señalada en redes de participar en cárteles inmobiliarios o de intereses inmobiliarios, sin embargo, por medio de un comunicado firmado por la ONG, así como diversas organizaciones y 60 personas más, expresaron su condena a estas acusaciones.

Artículo 19, organización independiente en defensa de la libertad de expresión, expresó su respaldo a Carla Escoffié, abogada y creadora de contenido relacionado al derecho a la vivienda, luego de ser víctima de "múltiples ataques y señalamientos" a través de redes sociales.

Las últimas semanas, Escoffié es señalada en redes de participar en cárteles inmobiliarios o de intereses inmobiliarios, sin embargo, por medio de un comunicado firmado por la ONG, así como diversas organizaciones y 60 personas más, expresaron su condena a estas acusaciones.

"Nos consta que Carla es una defensora del territorio y una abogada solidaria y muy capaz que está siendo atacada por su mirada crítica y sus esfuerzos en apoyo a las demandas populares" , se lee en la postura de las y los activistas.

? Nos sumamos al respaldo colectivo hacia @carlaescoffie



Carla es una defensora del territorio y una abogada solidaria y muy capaz que está siendo atacada por su mirada crítica y sus esfuerzos en apoyo a las demandas populares:



https://t.co/lpyVX693RW pic.twitter.com/duDXPpeUS3 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 13, 2025

Acusan violencia digital

El comunicado acusa que Carla Escoffié, está siendo víctima de violencia digital o discurso de odio en su contra.

Señalan que también es víctima de amenaza de doxing, que consiste en la difusión de información personal con el objetivo de intimidarla o poner en riesgo su seguridad.

Las y los firmantes expresaron que las acusaciones no tienen ningún fundamento, "tal como lo pretenden las campañas de desprestigio en su contra" .

"Consideramos que los intentos por desacreditar su labor no sólo buscan silenciarla, sino que forman parte de una estrategia más amplia de hostigamiento contra quienes luchan por una ciudad y territorios más justos" , expresaron al tiempo que acusaron que existen "grupos inmobiliarios que conciben la vivienda como un negocio y no como un derecho humano" en México.

Reconocen labor de Carla

Artículo 19, así como las personas firmantes, recordaron y reconocieron la trayectoria y labor de Escoffié, quien participa en la defensa de casos en varios estados del país que afectan intereses inmobiliarios de actores ligados a empresas y autoridades.

Aseguran que Carla trabaja desde sus redes sociales con organizaciones y activistas locales para visibilizar violaciones al derecho a la vivienda y a la ciudad en el país.

En redes, la abogada cuenta con más de 140 mil seguidores y es autora de los libros 'País sin techo' y 'Anarquismo jurídico', además tiene un podcast llamado 'Chismes, juicios y blasfemias'.