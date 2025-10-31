El presunto guionista Samuel 'N' asesinó a Daniela Cabrera, con quién tenía una relación, y luego intentó suicidarse.

La noche del jueves 30 de octubre se registró un nuevo feminicidio en la Ciudad de México. Un hombre identificado como Samuel Francisco ‘N’, guionista de televisión y con proyectos en plataformas de streaming como Netflix, acabó con la vida de Daniela Cabrera, traductora, y posteriormente intentó suicidarse.

De acuerdo con reportes de los periodistas de nota roja Antonio García y Carlos Jiménez, los hechos ocurrieron en un departamento de la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Estaban discutiendo

Según los primeros reportes, Samuel Francisco y Daniela Cabrera tuvieron una discusión que escaló rápidamente. Durante el altercado, el presunto agresor utilizó un machete para herir a la víctima, quien murió a golpes y por las heridas provocadas.

Los gritos de auxilio de Daniela alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), Samuel Francisco intentó quitarse la vida cortándose el cuello con un arma blanca.

Reportes también indican que, tras asesinar a Daniela, intentó incendiar la vivienda, pero los elementos de seguridad llegaron a tiempo para evitarlo.

Intervención de las autoridades

El cuerpo de emergencia logró controlar la hemorragia del agresor y lo trasladaron a un hospital bajo custodia policial. Samuel Francisco permanece detenido, en espera de ser presentado ante las autoridades para enfrentar el cargo de feminicidio.

Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recabaron evidencias en el inmueble, y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce la naturaleza exacta de la relación entre la víctima y el agresor, aunque se presume que podrían haber sido pareja sentimental.