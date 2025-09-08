Un hombre de 30 años fue detenido por la Policía Municipal tras amenazar de muerte a su padre en la colonia Lomas de Madrid

Un hombre de 30 años, identificado como Avelino “N”, fue arrestado la tarde del domingo por la Policía Municipal en la colonia Lomas de Madrid, luego de que presuntamente agrediera verbalmente y amenazara de muerte a su padre de 68 años.

De acuerdo con la versión oficial, el incidente se registró alrededor de las 16:50 horas, cuando el adulto mayor solicitó la intervención de las autoridades al detectar la actitud agresiva de su hijo dentro de su vivienda.

Los agentes acudieron al domicilio ubicado en las calles Banámichi, entre 12 de Octubre y Monteverde, donde localizaron al señalado. Tras confirmar la denuncia, procedieron a detenerlo y trasladarlo al Ministerio Público para determinar su situación legal.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las causas que originaron la confrontación. El Ministerio Público será la instancia encargada de definir los cargos y posibles medidas cautelares en contra del detenido.



