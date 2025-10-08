Su esposa también fue detenida mientras se analiza su posible participación en el crimen.

Rodolfo “N”, mejor conocido en redes sociales como Wero Bisnero, fue detenido tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Renata, ocurrido en un complejo residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México informó que la detención se realizó el pasado 4 de octubre en el fraccionamiento privado Loma Antigua, donde el acusado residía. El influencer, quien se presentaba como coach de vida y finanzas, habría cometido el crimen en complicidad con su esposa, Ana Paulina “N”.

Según investigaciones y testimonios, el ataque ocurrió en el octavo piso del domicilio de la víctima, donde Renata se encontraba acompañada de su hija menor de edad.

Hechos del crimen

De acuerdo con Carlos Jiménez, periodista especializado en nota roja, los involucrados sostuvieron una discusión intensa, que terminó con la presunta privación de la vida de Renata frente a su hija. Al llegar las autoridades tras el reporte de los vecinos y vigilantes del fraccionamiento, se encontraron con:

Una puerta de vidrio corredizo rota , con fragmentos de cristal en la sala-comedor.

, con fragmentos de cristal en la sala-comedor. El cuerpo sin vida de Renata .

. Huellas con manchas de sangre, algunas de un adulto y otras de una menor, posiblemente la hija de la víctima.

Tras el ataque, el presunto feminicida regresó a su domicilio junto con su esposa, donde intentaron eliminar pruebas del crimen. Entre las acciones que habrían realizado se encuentra introducir ropa manchada de sangre en el horno de la estufa, con la aparente intención de quemarla.

Intento de fuga y detención

El 4 de octubre, minutos después del ataque, Rodolfo “N” intentó huir del fraccionamiento en una camioneta blanca, pero chocó con la pluma de la caseta de salida. Posteriormente, intentó escapar a pie vestido únicamente con ropa interior, siendo interceptado rápidamente por elementos de la Policía Municipal de Atizapán y personal del fraccionamiento.

La detención quedó registrada en cámaras corporales de los policías.

Su esposa también fue detenida y actualmente se encuentra bajo revisión para determinar su participación en los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si permanecerá detenida durante el proceso judicial.

Proceso judicial

El 7 de octubre, Rodolfo “N” fue vinculado a proceso por feminicidio, delito que puede alcanzar hasta 70 años de prisión.

Rodolfo Sandoval, conocido en redes como El Wero Bisnero, había construido una imagen pública como coach de finanzas y emprendimiento, con más de 42.000 seguidores en TikTok, 12.000 en Facebook y más de 6.000 en Instagram . Su actividad en línea incluía:

Consejos financieros y técnicas de inversión.

Promoción de emprendimientos digitales.

Gestión de un blog y página web, elwerobisnero.com , actualmente dadas de baja.

, actualmente dadas de baja. Se presentaba como experto en big data y negocios, asesorando a empresas de procesamiento de datos en tiempo real y ofreciendo contenido educativo.



