Con la ayuda de la mujer que trabajaba en la limpieza del Hospital Materno, escogió a Judith Alejandra para secuestrarla. Su plan era mentir a su pareja que era su bebé.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de dos mujeres presuntamente responsables del robo de la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, sustraída el jueves 23 de octubre del Hospital Materno Infantil de la capital.

Motivo del secuestro

Entre las detenidas se encuentra Karla Daniela, quien ideó el secuestro para hacer creer a su pareja, residente en Estados Unidos, que habían tenido una hija.

Incluso informó a su madre que había dado a luz y que estudiaba enfermería en una institución privada, con el objetivo de obtener un beneficio al hacer creer que el bebé era de ellos.

Plan detallado del robo

La fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso relató que el 23 de octubre, Karla Daniela ingresó al hospital aproximadamente a las 9:00 horas por las escaleras de emergencia, llevando consigo una bolsa negra que usaría para sacar a la menor sin ser detectada. Vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas, recorrió distintas áreas del nosocomio para analizar cómo sustraer a la bebé de forma discreta.

Para lograrlo, contaba con la ayuda de Anabel, empleada de limpieza del hospital perteneciente a una empresa externa a la Secretaría de Salud. Anabel le indicó cuál bebé era “más viable” para sustraer, proporcionándole información sobre la ubicación exacta en el área neonatal, los horarios de cambio de turno y la presencia de las madres que acudían a alimentar a los recién nacidos.

Karla Daniela ingresó y salió varias veces del hospital, y finalmente, alrededor de las 16:00 horas, logró tomar a Judith Alejandra del área restringida, envolverla en una sábana y colocarla dentro de la bolsa negra, saliendo del hospital a las 16:15 horas. Posteriormente, se trasladó al fraccionamiento Benito Juárez, donde mantuvo privada de la libertad a la menor.

Durante este tiempo, la niña fue expuesta a riesgo, ya que requería alimento y medicación especial, además de haber sufrido maltrato físico como el corte de cabello.

La liberación de la bebé

Al percatarse de la detención de su cómplice, Karla Daniela abandonó a la menor en un jardín cercano a su domicilio, dentro de la bolsa. Ciudadanos realizaron el reporte al 911 y Judith Alejandra fue trasladada de inmediato a un hospital privado, donde recibió atención médica. Actualmente se encuentra estable, bajo supervisión y resguardo.

La FGE aseguró que los padres de la bebé estuvieron informados en todo momento y que las detenidas ya se encuentran internadas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, enfrentando cargos por privación de la libertad y robo de menor.