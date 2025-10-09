“Se rompió el mito de que no se puede hacer nada”: Arlín Medrano llevaba ayuda humanitaria a Gaza y fue detenida en Israel

Arlín Medrano, mexicana detenida en Israel junto con otras cinco personas por llevar ayuda humanitaria a Gaza, regresó a México la mañana del miércoles.

A su llegada, compartió con EL UNIVERSAL su experiencia en el centro de detención, donde no tuvo acceso a su medicamento contra la disautonomía, enfermedad que padece.

“Por un lado hay mucho agradecimiento y esperanza de que realmente se pueden cambiar las cosas, que se rompió el mito de que no se puede hacer nada. Pero por otro lado, mucha impotencia de que el pueblo palestino sigue viviendo esta misma realidad. Decirles que no están solos” , expresó.

"Es un privilegio regresar a casa"

Medrano destacó la importancia de reconocer los privilegios de regresar a casa mientras millones de personas enfrentan conflictos y desigualdad.

“Es importante que reconozcamos el privilegio que tenemos de llegar a casa, mientras el pueblo palestino sigue viviendo la misma realidad de todos los días” , señaló. “Y también reconocer que lo que está pasando en el sur global es una constante y es un sistema opresor que se ejecuta también para nuestros hermanos migrantes” .

Mensaje a la juventud mexicana

La periodista y activista agradeció a las juventudes mexicanas que se manifestaron en distintas ciudades por su liberación y regreso seguro. Para Medrano, “son las voces de las y los jóvenes las que importan para escribir un futuro más digno, y sobre todo un presente donde exista paz.”

Reiteró su llamado a que termine el genocidio en Gaza, así como todas las guerras y opresiones que se viven en el mundo.