El presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla, Juan Pérez Moral, resultó herido en el cuello luego de ser atacado con un arma blanca durante una reunión con regidores la noche del jueves 20 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil se encontraba conviviendo de manera relajada cuando un hombre se acercó de forma sorpresiva y lo agredió directamente en la zona del cuello. El alcalde alcanzó a reaccionar y apartarse, lo que evitó que la lesión tuviera consecuencias fatales.

Tras la agresión, el director de Seguridad Pública Municipal y un médico que se encontraba en el lugar intervinieron de inmediato, logrando controlar la hemorragia y estabilizar al presidente municipal mientras arribaban los servicios de emergencia.

Paramédicos de la unidad 2148 trasladaron a Juan Pérez Moral en carácter de urgencia al Hospital Ángeles, en la ciudad de Puebla, donde es atendido y, de acuerdo con los primeros informes, se encuentra estable.

Detención del presunto agresor

El presunto atacante fue identificado como Daniel M. N., habitante de la comunidad El León, en el municipio de Atlixco, y pareja sentimental de la regidora Melisa, integrante del partido Nueva Alianza. Versiones extraoficiales señalan que la agresión habría derivado de problemas de carácter personal.

El sujeto fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones del C5, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, que en las próximas horas definirán su situación jurídica.

Hasta el momento, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación estatal, no ha emitido información adicional sobre el estado de salud del alcalde ni sobre el avance de las investigaciones.