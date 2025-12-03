La Comisión de Recursos Hidráulicos avaló el proyecto que busca regular el acceso y saneamiento del recurso hídrico en el país, así como diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, avanzando el documento hacia su siguiente etapa legislativa.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados concretó un paso fundamental en el proceso legislativo al aprobar el dictamen correspondiente a la expedición de la Ley General de Aguas.

Durante la sesión ordinaria celebrada esta mañana, los integrantes del órgano legislativo discutieron y validaron el proyecto que establece nuevas normativas para la gestión del recurso hídrico en el territorio nacional.

Además de la nueva legislación general, el dictamen avalado incluye un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Este movimiento legislativo busca actualizar el marco jurídico vigente para responder a las necesidades actuales en materia de distribución, acceso, saneamiento y conservación del agua, temas que se han mantenido en la agenda prioritaria del Congreso de la Unión.

La aprobación del documento se realizó tanto en lo general como en lo particular, lo que significa que la comisión ha validado la totalidad del contenido del dictamen, incluyendo sus artículos reservados y las disposiciones específicas.

Este procedimiento permite que la iniciativa continúe su curso dentro del proceso parlamentario para su eventual discusión y votación en el Pleno de la Cámara Baja