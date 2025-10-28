Serán los apoyos del bimestre noviembre-diciembre para cuatro programas: Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas Discapacidad y Madres Trabajadoras.

La próxima semana comenzará la distribución del último pago de pensiones del Gobierno federal, correspondientes al año 2025.

Serán los apoyos del bimestre noviembre-diciembre para cuatro programas: Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas Discapacidad y Madres Trabajadoras.

El calendario difundido por la Secretaría del Bienestar mantiene el esquema de pagos por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Aunque todavía no se oficializa por parte de Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, el rol de pagos circula en delegaciones y grupos afines.

El calendario

Comienza el próximo lunes 3 de noviembre; tendrá una interrupción el lunes 17 de noviembre, a causa del fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana. La última dispersión se hará el jueves 27 de noviembre.

3 de noviembre: A

4 de noviembre: B

5 y 6 de noviembre: C

7 de noviembre: D, E, F

10 y 11 de noviembre: G

12 de noviembre: H, I, J, K

13 de noviembre: L

14 y 18 de noviembre: M

19 de noviembre: N, Ñ, O

20 de noviembre: P, Q

21 y 24 de noviembre: R

25 de noviembre: S

26 de noviembre: T, U, V

27 de noviembre: W, X, Y, Z

Recomendaciones

En su aviso, la Secretaría del Bienestar advierte que no es necesario acudir a cobrar el mismo día de la transferencia.

"A partir del día del depósito puedes disponer de tus recursos" , subrayan.

Esto, a fin de evitar aglomeraciones en ventanillas y cajeros del Banco del Bienestar, el único punto donde no se cobra comisión; sin embargo, se puede disponer del dinero desde el cajero automático de otros bancos, sólo es necesario pagar un comisión. El dinero permanece en la cuenta de débito varios días.

Los montos

Estas son las cantidades que se distribuyen cada dos meses.

- Pensión Adultos Mayores de 65 años: Seis mil 200 pesos

- Pensión Mujeres Bienestar: Tres mil pesos

- Pensión Personas Discapacidad: Tres mil 200 pesos

- Madres Trabajadoras: De 830 a tres mil 600 pesos por hijo, según su situación