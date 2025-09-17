El hijo del expresidente López Obrador rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

"No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje" , sostuvo en un comunicado.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que renuncian a dicho trámite y solicitan al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que se hizo en varios juzgados y se trata de una "operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes" .

Acusó que se trata de una campaña de desprestigio que está tratando de relacionarlo a él y su familia con una práctica delictiva que, además, están a favor de desmantelar.

"Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país" , afirmó.

Aseguró que desde muy jóvenes aprendieron a lidiar con este tipo de ataques, y que son recordatorio de seguir llevando su vida rectamente.