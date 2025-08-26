Pese a que se reincorporó a sus actividades partidistas luego de sus vacaciones en Japón, el hijo del expresidente López Obrador no acompaña a la dirigencia en su recorrido por el país, aunque su secretaría está a cargo de la creación de dichos comités.

Ante la ausencia del secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, en las giras de la dirigencia que realiza por los estados para crear los comités seccionales, la dirigente partidista, Luisa María Alcalde, argumentó que 'Andy' está trabajando muy bien.

Pese a que se reincorporó a sus actividades partidistas luego de sus vacaciones en Japón, el hijo del expresidente López Obrador no acompaña a la dirigencia en su recorrido por el país, aunque su secretaría está a cargo de la creación de dichos comités.

"Es evidente que la oposición se frotaría las manos de vernos divididos, pero no, aquí todos tenemos responsabilidades, todos apostamos por la unidad de nuestro movimiento, porque entendemos que por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país. ¿A quién le tocan las tareas organizativas de nuestro Movimiento? A todos los que estamos en Morena'' .

"Aquí no hay un solo responsable, en el caso de nuestro secretario de Organización está trabajando y está trabajando muy bien, contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo" , argumentó Alcalde en su gira por Michoacán.