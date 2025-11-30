"Yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado", afirmó durante la presentación de su nuevo libro.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que únicamente regresaría a la vida pública si existe un intento de golpe de Estado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese escenario, dijo, saldría a respaldarla y a protestar en las calles.

Las declaraciones fueron hechas en un video difundido durante la presentación de su nuevo libro Grandeza, en el que habló sobre su retiro, la defensa de la democracia y la soberanía nacional.

“Saldría para defender la democracia”

López Obrador explicó que la única razón por la que rompería su retiro voluntario sería para proteger el orden democrático y al gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo.

“Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado. Son de estas maneras que sepan en qué circunstancias sí podría salir” , afirmó.

El exmandatario reiteró que, en su opinión, el gobierno debe trabajar para garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo, “no solo de una minoría”, por lo que considera fundamental respaldar a la actual administración.

López Obrador añadió que otra situación que lo llevaría a manifestarse sería un intento de vulnerar la soberanía nacional por parte de alguna potencia extranjera.

“Nuestro país es independiente, no somos colonia de ningún país extranjero. Ha costado mucho ser un país independiente y, si se viola la soberanía, entonces sí saldría a las calles” , declaró.







