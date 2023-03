"En EU ni combaten el narcotráfico": AMLO rechaza el uso de ejército

El presidente de México, AMLO rechazó la propuesta de usar el ejército para combatir el narcotráfico. Estas son las razones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas contra el congresista estadounidense Dan Crenshaw, quien junto al republicano Michael Waltz, presentaron en febrero una iniciativa para que el Ejército de Estados Unidos combata los cárteles de la droga en el territorio mexicano.

Sin embargo, el mandatario no solo catalogó esta propuesta como 'propaganda' en miras de las elecciones en territorio vecino, sino también desaprobó a los republicanos por su interés en catalogar a los grupos criminales mexicanos como 'narcoterroristas'.

?? #Video | AMLO rechaza intervención del Ejército estadounidense contra cárteles: “A México se le respeta”

https://t.co/JMez6QE6Wm pic.twitter.com/flnFTAgB7k — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 9, 2023

"En Estados Unidos ni se combaten los cárteles"

El presidente de México mencionó que en el país del norte distribuyen fentanilo y el problema de adicción principalmente es entre los jóvenes.

"Nosotros no producimos fentanilo, nosotros no tenemos consumo de fentanilo, y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, ¿pero por qué no atienden ellos el problema, por qué no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos, los cárteles que se encargan de distribuirlo y más a fondo, por qué no atienden a sus jóvenes?", mencionó López Obrador.

"En EU no se combaten los cárteles", agregó el mandatario.

En una conferencia de prensa, que fue llevaba a cabo en el búnker de Constituyentes de la extinta Policía Federal, el jefe Ejecutivo cuestionó las decisiones del gobierno estadounidense.

Mencionó que legalizaron las drogas en Estados Unidos, utilizando de ejemplo unas pastillas autorizadas por la agencia de salud del país. Se demostró una fatal adicción que causó muertes de muchos jóvenes y el Partido Republicano no contestó.

López Obrador además criticó que comercializan armas de alto poder sin control. El 80% de estas armas que usa la delincuencia mexicana se vende en Estados Unidos sin registro, por lo que acusó que la iniciativa de la fuerza militar estadounidense es para intervenir en la vida pública de México excusándose del combate al narcotráfico.

"Esta propuesta es una ofensa al pueblo de México", terminó el mandatario.