El anuncio lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, grabado desde su finca “La Chingada”, en Palenque, Chiapas.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la escena pública para presentar Grandeza, su nuevo libro escrito desde el retiro en su finca “La Chingada”, en Palenque, Chiapas. La obra, según explicó, busca “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo” y reconocer lo que el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla llamó “la civilización negada”.

A través de un video publicado en redes sociales y en su canal oficial de YouTube, López Obrador anunció este domingo la publicación de su libro número 21, editado por la editorial Planeta. En su mensaje, el exmandatario expresó:

“Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada […] gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”.

¿De qué trata Grandeza?

El exmandatario aseguró que esta obra desmonta versiones históricas transmitidas desde la Conquista y busca recuperar la visión cultural de civilizaciones como la olmeca, la maya, la zapoteca y la mexica. Explicó que la obra es el resultado de más de un año de investigación centrada en el legado cultural de las civilizaciones mesoamericanas, la reinterpretación de la historia oficial y la defensa del México profundo.

En el texto, el expresidente cuestiona la narrativa difundida tras la Conquista, especialmente aquella que presentó a los pueblos indígenas como “bárbaros” o “salvajes”. Sostiene que muchas de las versiones sobre sacrificios humanos y canibalismo fueron “propaganda para justificar atrocidades” de los conquistadores.

Además, destaca la resistencia indígena durante tres siglos de colonia y cómo, pese a epidemias y explotación, el 80% de la población en 1821 seguía siendo indígena, lo que permitió conservar la identidad cultural mexicana.

También adelantó que trabaja en un segundo libro, titulado Gloria, que abordará la historia política del país.

No saldrá del retiro

AMLO relató que desde el 1 de octubre de 2024 se encuentra oficialmente retirado en Palenque, tras entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Afirmó que su retiro político “no es una simulación”, sino una jubilación definitiva luego de casi 50 años de actividad pública.

El exmandatario indicó que no realizará presentaciones públicas del libro para evitar interferir con el gobierno actual, pero confirmó que Grandeza ya está disponible en librerías.

La nueva obra llega después de ¡Gracias! (2024), donde López Obrador narró su trayectoria política hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese libro, defendió la política como un oficio noble: “En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo […] tiene mucho que ver con los ideales y con la mística”.