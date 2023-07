Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO por violaciones al código fiscal

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio anunció la medida que tomó contra el Presidente de México en su gira por Cajeme.

Por haber revelado documentos que muestran información fiscal que debería ser confidencial, la aspirante a candidata de la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez Ruiz, interpuso este jueves una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su visita a Cajeme, la aspirante del Frente por México explicó que el mandatario violó la ley al revelar el secreto fiscal y bancario de sus empresas, por lo que confía que las autoridades investigadoras llevarán a cabo los procesos conforme a la ley.

“La denuncia es por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Dio a conocer información fiscal confidencial que no podían revelar, podían auditarme si querían, pero no hacerlo público”, expresó.

Recordó que López Obrador dio a conocer información en sus redes sociales sobre contratos de mil 400 millones de pesos que han recibido las empresas en los últimos años, por lo que la aspirante desmintió esta información.

“El presidente hace pensar que facturar mil 400 millones de pesos es la utilidad, obviamente lo que estoy diciendo es que está lejos de haber ese dinero en mis cuentas porque esas empresas, además de pagar sus impuestos y hacer todo legal, él debió de haber mandado al SAT a auditarme para ver si estaban en orden mis impuestos y no exhibir la información fiscal”, destacó.

Gálvez Ruiz reiteró que el mandatario federal compartió el domicilio fiscal de la empresa y datos confidenciales de los clientes, lo que ha ocasionado que sus hijos y esposo sean hostigados.

“Si alguien cree que tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, es falso, yo no los tengo, no los he ganado, esa es la venta de dos empresas en diez años, pero el presidente hace creer a la gente que yo soy una bandida por ser una empresaria que genere”, apuntó.

Precisó tener miedo de que personas se dediquen a extorsionar a sus hijos al creer que tienen esa cantidad millonaria en su poder, pues dijo, son una familia de clase media alta.