Paloma Nicole falleció a los 14 años tras cirugía estética; su hermano pide respeto y esperar resultados de la investigación.

La familia de Paloma Nicole, la joven de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía de aumento de senos, enfrenta amenazas de muerte y acoso en redes sociales, denunció su hermano mayor, Christopher.





Christopher hace denuncia en Instagram

En un video publicado en su cuenta de Instagram @christopheraldair, el joven relató que tanto su madre como otros familiares han recibido mensajes de odio y amenazas. Detalló que no solo su madre y Víctor, pareja de ella y cirujano de la operación, sino también tíos, tías y abuelos han recibido estos mensajes hostiles.

“He grabado el video debido a todo el acoso y mensajes de muerte que estamos recibiendo por parte de toda nuestra familia... mi abuelita, incluso mensajes de WhatsApp incitando a la muerte” , señaló.

Christopher pidió respeto hacia la memoria de su hermana y llamó a la sociedad a esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios.

“Quisiera pedirles hay que esperar que las autoridades hagan todos y esperar los resultados… hay que esperar para tomar una decisión”, agregó.

En el video, también habló del carácter alegre y amoroso de Paloma Nicole. Recordó que en casa siempre fue la consentida y la “reina de la casa”, comentó sobre su cercanía con Víctor y del apoyo constante que recibió de su madre.

Asimismo, mencionó que la relación con su padre, Carlos Said, era distante en ocasiones y que la menor enfrentaba ciertas limitaciones económicas, señalando que en ocasiones su padre le negaba dinero.

“Si alguien puede hablar de Nicole con el corazón en la mano, creo que soy yo… hablen de Nicole con respeto, con empatía, porque esa es la única manera de honrar su memoria” , indicó.

? Hermano de Paloma Nicole se pronuncia



Christopher Aldair, hermano mayor de Paloma, compartió en redes que Paloma creció en un ambiente de amor y cuidado, defendiendo a su madre y señalando que el padre de Paloma no veló por la seguridad de su hermana.#JusticiaParaNicole pic.twitter.com/WFKTcBK6Hi — #ElCanalDeDurango (@Canal12Dgo) September 25, 2025





Gobernador asegura que no habrá impunidad

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirmó que el caso de Paloma Nicole no quedará impune y se sentará un precedente para evitar situaciones similares.

"Yo les quiero decir que no se va a quedar impune este caso porque tiene que generar, desgraciadamente, un precedente que esto no vuelva a suceder, como Gobernador tengo que decir esto", declaró.

Además, el mandatario indicó que la Fiscalía ha tomado medidas para evitar la fuga de los involucrados y garantizar que el proceso continúe de manera legal y transparente.

"Es difícil que lo puedan hacer" , atajó, "seguramente la Fiscalía está generando que no puedan salir del Estado, algún candado para que esto suceda. Tampoco podemos echar culpas como ahorita, a vista de todos hay cosas, pero ya, de manera legal hay que seguir un proceso" .





Fiscalía investiga posibles omisiones y mala praxis

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) abrió una investigación para determinar si hubo omisión de cuidados por parte de la madre y posible mala praxis por parte del cirujano. La titular de la FGED, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que los resultados del dictamen patológico definitivo podrían tardar entre 10 y 20 días.

“El caso está en investigación por probable omisión de cuidados de la madre… y determinar si hubo una mala praxis que pudiera constituir homicidio culposo” , explicó la fiscal.

El deceso de Paloma Nicole fue reportado el 20 de septiembre. Inicialmente, los padres indicaron que la menor falleció por problemas de salud, pero tras descubrir que había sido operada sin el consentimiento del padre, se procedió a una necropsia que confirmó edema cerebral y problemas pulmonares.