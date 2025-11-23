Policías vieron cómo salían del negocio tres hombres corriendo con bolsas grandes de plástico a cuestas mientras se encontraban en una patrulla en la que hacían recorridos por Sonora en su cruce con Durango.

Con alrededor de 500 mil pesos en gorras, ropa y mochilas originales robadas de una tienda de ropa deportiva en la colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, tres hombres intentaron huir.

Policías vieron cómo salían del negocio New Era tres hombres corriendo con bolsas grandes de plástico a cuestas mientras se encontraban en una patrulla en la que hacían recorridos por Sonora en su cruce con Durango.

Uno de los oficiales los siguió y otro entró al inmueble donde encontró a un hombre que se estaba quitando la cinta canela que mantenía atadas sus muñecas y avisó que otros dos de sus compañeros también intentaban desatarse.

"El afectado señaló que los sujetos que huyeron, ingresaron a la tienda, los amagaron con cuchillos, los encerraron en una bodega y llenaron varias bolsas con gorras y playeras, además les amarraron con cinta los pies y las manos" , informó la SSC.

El elemento que persiguió a los presuntos responsables pidió ayuda mediante frecuencia de radio y sobre la avenida Sonora interceptaron a los tres.

Al revisarlos les encontraron 487 gorras, tres chamarras, dos playeras y varias mochilas cuyo valor estimado es de 500 mil pesos, dos celulares, un cuchillo y una cadena con el candado roto.

Las gorras que se venden en dicha tienda tienen costos que van de los 799 a más de mil 500 pesos y chamarras de entre dos mil 800 y nueve mil pesos.

Los hombres de 19, 24 y 27 años de edad y con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación legal.