Álvaro Obregón 286 , en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc , se convertirá en un memorial en honor a las víctimas del devastador sismo del 19 de septiembre de 2017 . Así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al cumplirse ocho años de la tragedia que marcó a la Ciudad de México .

Durante la conferencia de prensa, en la que también presentó el balance del Segundo Simulacro Nacional 2025 , la mandataria indicó que el edificio, expropiado por el gobierno, será transformado en un espacio dedicado a recordar a quienes perdieron la vida en el colapso de este inmueble. “Ese edificio fue expropiado y ahí se va a hacer un memorial” , declaró Brugada.

El inmueble fue construido en 1961 y contaba con siete pisos. El 19 de septiembre de 2017, el edificio colapsó completamente, dejando un saldo de 49 muertos . Desde entonces, el predio ha permanecido vacío y se ha convertido en un símbolo de la trag edia, tanto por el número de víctimas como por la visibilidad que adquirió durante las labores de rescate.

Recordando a las víctimas de los sismos en México - Video que grabé el 19 SEP 2017 en Álvaro Obregón 286, casi dos horas después del temblor. pic.twitter.com/lX65xGIzzv — oswaldo (@oswaldo_o) September 19, 2025

Aunque la jefa de Gobierno no ofreció detalles específicos sobre el proyecto, destacó que el memorial tiene como objetivo honrar a las víctimas y preservar la memoria colectiva de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la ciudad.

El colapso del edificio Álvaro Obregón 286 fue uno de los casos más emblemáticos del sismo de 2017, cuyas secuelas aún persisten en muchas familias y comunidades de la capital. Este nuevo memorial buscará ofrecer un espacio de reflexión y recordar a quienes perdieron la vida en ese t rágico día.



