La maestra Fabiola Ortiz fue asesinada frente al Cobao 06 en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

La maestra Fabiola Ortiz, docente de Psicología del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) Plantel 06, fue asesinada la tarde del miércoles 15 de octubre en las inmediaciones del plantel en Putla Villa de Guerrero. Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego y la investigación se abrió bajo el delito de feminicidio.

Un ataque que conmociona a la comunidad educativa

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la profesora llegó al colegio para impartir clases. Al estacionar su camioneta gris, fue atacada a balazos. Las detonaciones alertaron a alumnos, maestros y padres de familia presentes, quienes buscaron refugio y solicitaron apoyo a las autoridades.

Los servicios de emergencia que llegaron al lugar confirmaron que Fabiola Ortiz ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Homenaje y recuerdo de sus colegas

El viernes 17 de octubre, docentes y personal del Cobao Plantel 06 realizaron un homenaje póstumo a la profesora.

Durante la ceremonia, alumnos y colegas expresaron que su ausencia duele profundamente, "pero su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste". Al finalizar le brindaron un fuerte aplauso en señal de despedida y exigencia de justicia.

Investigación apunta a un alumno

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó este martes 21 que la principal línea de investigación apunta a un conflicto dentro de la institución académica relacionado con una calificación.

"Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica, con un alumno. Estamos en ese proceso. Es un tema de una calificación ahí" , declaró.

Rodríguez Alamilla señaló que las indagatorias están muy avanzadas, aunque no ofreció detalles sobre posibles detenciones del presunto responsable.

La FGEO destacó que un equipo multidisciplinario acudió al lugar de los hechos para llevar a cabo los primeros actos de investigación, recabando evidencia que será utilizada para orientar los trabajos ministeriales. La investigación se realiza con perspectiva de género y busca esclarecer las circunstancias del asesinato de la profesora.