Los estudiantes relataron que al notar que estaba en compañía de otra alumna, en un presunto arrebato de furia, lo atacó con el arma blanca. La agresión provocó que el joven cayera al suelo con una hemorragia y el piso estaba lleno de sangre.

Una alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), Plantel 10 en Apizaco, hirió en el cuello a un compañero con un cúter, presuntamente motivada por celos.

Testimonios recabados entre estudiantes, refirieron que la víctima de 17 años, identificada con las iniciales S.H.S.F. o Zaid N. es ex novio de la atacante (ambos de quinto semestre) y la agresión ocurrió alrededor de las 12:45 horas del pasado viernes.

En el plantel se pidió ayuda a los números de emergencia y Zaid fue trasladado de urgencia a la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado inicialmente como crítico, pero en una actualización de información, funcionarios estatales comunicaron que en el nosocomio se logró estabilizar.

Entrevistada por medios locales, la madre del adolescente informó que la herida requirió de intervención quirúrgica, al presentar perforación y daño en arterias del cuello. Ayer cursó con presión baja y débil bombeo, con el riesgo de volver a desangrarse.

No obstante, este sábado, el Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, aseguró que el estudiante se encuentra fuera de peligro y que podría ser dado de alta hospitalaria el próximo lunes. El funcionario aseveró que la directora del Cobat, Oralia López Hernández, actuó desde los primeros minutos para atender la emergencia.

Sin embargo, la familia del joven agredido exigió justicia y una investigación exhaustiva al acusar demoras en la atención de su hijo y que desde la dirección se retiraron los teléfonos a quienes grabaron, lo que consideraron, entorpece las pruebas.

La familia refirió que un día antes, durante una confrontación por la ruptura sentimental, la misma alumna ya había lesionado al joven en una mano con un cúter, sin que las autoridades educativas tomaran medidas firmes más allá de una advertencia verbal en la Prefectura, lo que, a su juicio, propició el ataque mayor.

Tras la agresión, la alumna fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Apizaco y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala para determinar su situación legal bajo el marco de justicia para adolescentes.

Por su parte, la Dirección General del Cobat emitió un comunicado en el que reiteró que " se activaron los protocolos de seguridad establecidos, priorizando en todo momento la integridad del alumno" .