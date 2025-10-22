Tras la denuncia, fueron destituidos el director de la Facultad y la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, y los responsables fueron expulsados.

La comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se encuentra conmocionada tras la denuncia de una estudiante de la Facultad de Derecho que fue abusada sexualmente dentro de los baños de la institución por tres alumnos y un hombre ajeno a la universidad.

El caso, que ocurrió en pleno horario escolar, ha desatado protestas estudiantiles, la destitución de directivos y la exigencia de renuncia del Rector.

Los hechos

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, el viernes 17 de octubre, alrededor de las 13:00 horas, la víctima y varios compañeros comenzaron a consumir bebidas alcohólicas y fumar marihuana dentro del plantel, situación que no fue impedida por maestros ni guardias de seguridad. Posteriormente, tres alumnos llevaron a su compañera al baño, donde fue violada.

La denuncia señala que la víctima y varios compañeros pertenecientes a la Organización Plural Universitaria, que cuenta con oficina dentro del plantel gracias a la aprobación del entonces director de la Facultad, Germán Pedroza Gaitán, fueron objeto de tocamientos antes de que consumaran la agresión.

El coordinador de la Facultad, José Miguel Meave Llarena, intervino después del ataque, condujo a los alumnos implicados a la dirección, pero permitió que el hombre externo a la institución abandonara el plantel y que otros estudiantes ingresaran a los espacios donde ocurrió el crimen, alterando la escena.

Tras los hechos, la madre de la víctima acudió a la Fiscalía, donde presentó la denuncia correspondiente contra los agresores y contra la UASLP, por la permisividad ante casos de acoso sexual, consumo de drogas y alcohol dentro de las instalaciones universitarias.

Movilización estudiantil

Ayer, los estudiantes colapsaron la capital del estado con sus manifestaciones. Varias facultades se encuentran en paro y grupos de alumnos han tomado el patio central de la sede de Rectoría, exigiendo justicia para su compañera y cambios estructurales en la Universidad.

Las protestas de estudiantes llevaron a la destitución del director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, y de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega.

Urenda Navarro, abogada general de la UASLP, confirmó además la expulsión definitiva de los alumnos involucrados y del sujeto externo implicado en el ataque.

Detención de uno de los agresores

Este miércoles 22 de octubre, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, confirmó la detención de uno de los estudiantes involucrados, identificado como Santiago, quien fue acusado de violación específica agravada. La detención marca un avance en la atención del caso y la búsqueda de justicia para la víctima.

Algunas protestas identifican a Santiago Salazar como líder juvenil vinculado a Morena, ya que circulan fotografías donde porta un chaleco guinda, que fueron utilizadas en carteles de las protestas. Sin embargo, la dirigencia estatal de Morena, a través de Rita Ozalia Rodríguez, negó rotundamente que Salazar milite en sus filas.

Exigen renuncia del Rector

El caso ha escalado y ahora estudiantes y legisladores locales piden la renuncia del Rector Alejandro Zermeño Guerra, quien, según denuncias previas, ha ignorado durante años reportes de acoso sexual y violencia de género contra estudiantes y catedráticas.

Sara Rocha, presidenta del Congreso estatal, declaró: