El líder priista rechaza acusaciones de corrupción y asegura que su patrimonio es lícito

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, replicó que "denunciará" a la presidenta Claudia Sheinbaum tanto en México como a nivel internacional, tras las acusaciones de corrupción y lavado de dinero hechas por la mandataria durante la Mañanera de este miércoles.

A través de un mensaje difundido en redes sociales con el hashtag #NoALaDictaduraComunistaYTerrorista, Moreno calificó las declaraciones de Sheinbaum como “un claro acto de abuso de poder” y aseguró que son falsas.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido ni ilícito” , expresó.

Sheinbaum señala presuntas propiedades ilícitas de Moreno

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que Moreno adquirió propiedades en Campeche con recursos provenientes de lavado de dinero y corrupción.

“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema” , señaló la mandataria.

Esto después de que el gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, publicó un decreto para declarar de “Utilidad Pública” varios terrenos, incluidos:

1.4 hectáreas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero , madre de Alejandro Moreno.

, madre de Alejandro Moreno. Dos terrenos a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, presunto prestanombres de Moreno, uno de 1,111 metros cuadrados y otro de 5.2 hectáreas.

La Fiscalía de Campeche detalló que estos terrenos habrían sido entregados por Moreno a Salazar Ferrer en “dación de pago”.

Sheinbaum aprovechó el caso para impulsar la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, con la finalidad de agilizar la recuperación de bienes obtenidos con recursos ilícitos y destinarlos a fines educativos.

Alito se defiende

El dirigente priista sostuvo que las declaraciones de Sheinbaum buscan distraer a la opinión pública de la presunta complicidad entre el gobierno y el crimen organizado.

Entre los puntos que destacó:

Considera que se calumnia a la oposición mientras se protege a funcionarios de Morena , como el coordinador de los senadores Adán Augusto López Hernández, a quien vincula con crimen organizado.

, como el coordinador de los senadores Adán Augusto López Hernández, a quien vincula con crimen organizado. Señaló al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán como una “pandilla de corruptos” que, según él, ha saqueado al pueblo de México.

Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán como una “pandilla de corruptos” que, según él, ha saqueado al pueblo de México. Criticó el uso de la tribuna presidencial para “calumniar sin titubeos” y calificó el acto como “irresponsable, temerario y cobarde”.

Moreno acusó que estas acciones confirman, según su visión, la instauración de una “narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”.

Proceder legal

El líder priista advirtió que iniciará acciones legales para proteger su reputación y sostuvo que ninguna mentira o abuso de poder logrará silenciarlo.

“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a frenar la voz del pueblo de México” , declaró.

Concluyó su mensaje dirigiéndose a la ciudadanía: “Mexicanas y mexicanos, no hay que tener miedo ni temor. ¡Defendamos a las familias mexicanas, defendamos la democracia, defendamos la libertad!”







