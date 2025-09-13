El Ministerio Público paraguayo alista este sábado los primeros pasos formales para la extradición de Hernán Bermúdez Requena, alias 'Comandante H' o 'El Abuelo', presunto líder del grupo criminal 'La Barredora' y detenido en ese país.

El Fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó a la prensa local que el Juzgado de Crimen Organizado, a cargo del juez Osmar Legal, se llevará a cabo una audiencia de instrucciones tradicional, hecho que marca el inicio del trámite jurídico que podría derivar en una extradición inmediata, en caso de que opte por un "trámite simple de extradición".

En tanto, Bermúdez Requena fue trasladado a las celdas transitorias de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Autoridades utilizaron labores de inteligencia, seguimiento de movimientos financieros y vigilancia, lo que permitió ubicarlo aproximadamente hace cinco meses en su residencia, de acuerdo con los reportes.

Por lo pronto, se indicó que las medidas cautelares ya fueron dictadas y con ello está bajo custodia de la SENAD, con refuerzo de seguridad en el lugar donde se encuentra, dada la magnitud de su perfil criminal y el riesgo para su integridad física.

"El Ministerio Público intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo' o 'Comandante H', requerido por la justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el marco de la causa penal N.º 213/2025. El ciudadano está sindicado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, tipificados en el Código Penal del Estado de Tabasco y en la legislación federal mexicana" , anotó la Fiscalía General.

Añadió que solicitud de extradición fue recepcionada por vía diplomática, conforme al Tratado de Extradición vigente entre la República del Paraguay y los Estados Unidos Mexicanos (Ley N.º 3027/2006).

En atención a ello, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la capital, a cargo del juez Osmar Legal, dictó la orden de detención correspondiente.