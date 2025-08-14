Esto se suma a los problemas que habría tenido con algunos de los internos y que habrían derivado en que fuera cambiado de penal al interior del complejo de Puente Grande, comentaron.

El actor y productor de contenido para adultos Alex Marín intentó ingresar su celular a la cárcel en tres ocasiones, informaron autoridades de forma extraoficial.

Marín, quien está vinculado a proceso por trata de personas desde finales de mayo, supuestamente quería grabar videos al interior de la Comisaría Preventiva.

Ayer, MURAL reveló que el creador de contenido para adultos se había metido en problemas con el autogobierno del centro penitenciario y que por ello se había tomado la decisión de trasladarlo a la Comisaría de Sentenciados, ubicada en el mismo complejo penitenciario.

El cambio se dio el 1 de agosto bajo el argumento de que no respetaba el 'mando', sostuvieron fuentes penitenciarias.

Añadieron que el autogobierno del penal para sentenciados, sin embargo, tampoco está conforme con el cambio, aunque el imputado se ha mostrado cooperador, extrovertido y educado.