El Comce Noreste advierte que la revocación de rutas afectaría industrias clave como la automotriz y médica.

La posible revocación de 13 rutas aéreas entre México y Estados Unidos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría afectar de manera significativa las exportaciones de industrias que dependen de entregas "justo a tiempo", como la automotriz, aeroespacial, médica y de comercio electrónico, advirtió Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.

De acuerdo con el organismo empresarial, una reducción en las frecuencias de vuelo y la capacidad de transporte obligaría a las compañías exportadoras a redirigir sus operaciones hacia otros aeropuertos del país, entre ellos Monterrey, Guadalajara, Querétaro, El Bajío y Tijuana.

Esta reconfiguración incrementaría los costos logísticos debido al traslado terrestre adicional de mercancías, la menor disponibilidad de espacio aéreo y el riesgo de incumplimiento en los tiempos de entrega, lo que podría derivar en afectaciones contractuales y pérdida de confianza en las cadenas de suministro internacionales.

Cendejas explicó que la medida también complicará los procesos de operación y documentación al requerir la combinación de transporte terrestre y aéreo, así como la reorganización de cargas previamente consolidadas. Ante este panorama, el líder empresarial hizo un llamado urgente al Gobierno de México para entablar diálogo directo con las autoridades estadounidenses.

"Urgimos a la instalación de una mesa técnica bilateral entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) con el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos, con el fin de restablecer la certidumbre operativa y alinear la aplicación del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015" , señaló.

El representante del Comce Noreste propuso además definir una "ruta crítica de cumplimiento regulatorio" en materia de slots, competencia, seguridad y carga, que permita restituir capacidades aéreas sin afectar la temporada alta de exportaciones, prevista para los próximos meses.