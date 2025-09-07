La Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió sobre el riesgo de caer en fraudes conocidos como “novias virtuales”, donde ciberdelincuentes usan perfiles falsos en apps de citas para extorsionar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta preventiva sobre una modalidad de fraude en internet identificada como “novias virtuales”, utilizada para extorsionar a personas que buscan relaciones a través de aplicaciones de citas y redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, los responsables crean perfiles falsos con fotografías atractivas para establecer contacto con las víctimas y generar confianza. Con el tiempo, solicitan información sensible, fotografías privadas o incluso transferencias de dinero.

“ A través de una relación virtual, el ciberdelincuente puede obtener datos personales, contraseñas, ubicaciones o nombres de familiares, lo que puede derivar en fraudes o suplantación de identidad ”, señaló la Policía Cibernética.

Principales riesgos detectados

Suplantación de identidad (catfishing): perfiles falsos diseñados para atraer a usuarios.

(catfishing): perfiles falsos diseñados para atraer a usuarios. Sextorsión : uso indebido de fotos o videos íntimos para amenazar a las víctimas.

: uso indebido de fotos o videos íntimos para amenazar a las víctimas. Fraude económico : solicitudes de dinero bajo pretextos de ayuda o emergencias.

: solicitudes de dinero bajo pretextos de ayuda o emergencias. Robo de información: obtención de datos útiles para hackear cuentas o cometer delitos financieros.

Recomendaciones de la SSC

La Policía Cibernética sugirió a los usuarios adoptar medidas de prevención al interactuar en entornos digitales:

Desconfiar de perfiles recién creados o con poca actividad.

de perfiles recién creados o con poca actividad. No compartir direcciones , teléfonos o información personal sensible.

, o información personal sensible. Evitar enviar imágenes íntimas o realizar videollamadas comprometedoras.

o realizar videollamadas comprometedoras. Nunca transferir dinero a personas conocidas únicamente por internet.

a personas conocidas únicamente por internet. Verificar identidades mediante videollamadas o búsqueda inversa de fotos.

mediante videollamadas o búsqueda inversa de fotos. Configurar correctamente la privacidad en redes sociales y activar la verificación en dos pasos .

correctamente la y activar la . Consultar con familiares o amigos en caso de sospecha sobre una relación virtual.

en caso de sospecha sobre una relación virtual. Denunciar perfiles fraudulentos en las plataformas y ante la Policía Cibernética.

La SSC reiteró que las denuncias oportunas y el uso responsable de las plataformas digitales son clave para evitar que los ciberdelincuentes concreten fraudes a través de esta modalidad.