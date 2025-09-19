El Gobierno de México activó esta mañana la Alerta presidencial como parte de las actividades del Simulacro Nacional 2025.

En punto de las 11:00 horas tiempo del pacífico de este viernes 19 de septiembre, los teléfonos celulares de todo el país recibieron un mensaje de “Alerta presidencial”, acompañado de un fuerte y distintivo sonido.

El aviso formó parte del Simulacro Nacional 2025, con el objetivo de probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México y reforzar la cultura de prevención ante posibles emergencias.

El mensaje, que llegó de manera simultánea a millones de dispositivos, buscó recordar a la ciudadanía la importancia de estar preparados y atender los protocolos de seguridad en caso de un sismo u otra eventualidad.