Alerta presidencial marca inicio del Simulacro Nacional 2025 en México
El Gobierno de México activó esta mañana la Alerta presidencial como parte de las actividades del Simulacro Nacional 2025.
En punto de las 11:00 horas tiempo del pacífico de este viernes 19 de septiembre, los teléfonos celulares de todo el país recibieron un mensaje de “Alerta presidencial”, acompañado de un fuerte y distintivo sonido.
El aviso formó parte del Simulacro Nacional 2025, con el objetivo de probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México y reforzar la cultura de prevención ante posibles emergencias.
El mensaje, que llegó de manera simultánea a millones de dispositivos, buscó recordar a la ciudadanía la importancia de estar preparados y atender los protocolos de seguridad en caso de un sismo u otra eventualidad.