Un adolescente de 15 años, que había sido reportado como desaparecido en abril, reapareció en un video para acusar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de engañar y reclutar a otros menores de edad para sus operaciones.

El video que circula muestra a quien fue reportado por sus familiares en Jalisco con el nombre Carlos Sebastián Arias Leal, cuyos datos coinciden con la ficha de búsqueda emitida el 28 de abril de 2025 por la Comisión de Búsqueda de Personas de ese estado.

En la grabación, el adolescente aparece vestido con una camisa de manga larga roja, pantalón de mezclilla roto y una gorra negra volteada hacia atrás. Mientras tanto, es interrogado por una voz distorsionada, quien se presume fue la persona que lo grabó.

El joven se identifica plenamente con el nombre completo mencionado y, al ser cuestionado sobre quién lo reclutó, menciona a 'Los Menchos'-una de las células que, según informes de seguridad, pertenecen al CJNG-.

Carlos Sebastián, originario de Jalisco, ante pregunta expresa, habló de la táctica de reclutamiento enfocada en adolescentes como él.

"Pura gente de mi edad, catorce o quince años... Les prometen varias cosas, los engañan por las redes sociales, que de albañiles o algo, y después los amarran y ya no los dejan ir. No les cumplen, no les pagan y les prometen también vacaciones y es pura mentira lo que dejan ahí" , aseguró.

Carlos refiere que fue reclutado para ir "de apoyo con la Chapiza" en una emboscada, e indica que lo tuvieron en un lugar llamado 'Zapote' -posiblemente refiriéndose a El Zapote del Valle, una localidad que colinda con Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en Jalisco.

La voz anónima culmina la grabación con una advertencia dirigida a un líder criminal, acusándolo de engañar a niños y el agradecimiento del adolescente a 'El Mayito Flaco', por respetar su vida.

Con esto se infiere que el menor de edad habría sido reclutado inicialmente por la estructura del CJNG y posteriormente fue interceptado por una célula criminal vinculada a Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'.

Medios locales refieren que los cooptados por el crimen son enviados a zona serrana de Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió el enfrentamiento que derivó en la captura de Carlos Sebastián, puesto que las imágenes fueron difundidas en esa zona.

Él habría sido trasladado desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco -donde fue visto por última vez el 26 de abril- hasta la sierra sinaloense para integrarse a las filas de la delincuencia.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco difundió su ficha de localización, cuyos datos personales son: 15 años, 165 cm de estatura, complexión delgada, cabello lacio y negro, con lunares en la frente y mejilla izquierda.

El reclutamiento forzado de menores de edad ha cobrado relevancia al señalar a un adolescente como el presunto asesino del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Es una práctica documentada que utiliza promesas falsas a través de redes sociales para captar a adolescentes, quienes quedan cooptados por estructuras criminales de las que se les impide salir.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Tejiendo Redes Infancia la población en riesgo de ser utilizada por grupos delictivos asciende a hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en el país, y para evitarlo y combatirlo, exigen al gobierno tipificar el delito de reclutamiento forzado de de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).