El Senado recibió este lunes la propuesta presidencial y la Comisión de Relaciones Exteriores sesionará mañana para discutir el dictamen.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas Rodríguez como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en sustitución de la embajadora Luz Elena Baños.

El nombramiento fue remitido este lunes al Senado de la República por la Secretaría de Gobernación y turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, que sesionará de manera extraordinaria este martes para discutir y votar el dictamen.

Encinas comparecerá ante los senadores de la comisión, presidida por Alejandro Murat Hinojosa, y de aprobarse el nombramiento será turnado al pleno, lo que permitiría que esta misma semana el exjefe de gobierno interino de la Ciudad de México rinda protesta en su nuevo encargo diplomático.

La designación se da a menos de un año de que Sheinbaum, todavía como presidenta electa, cuestionara a la OEA por lo que calificó como un papel de intervencionismo en la región.

Actualmente, Encinas se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria política ha ocupado distintos cargos en gobiernos de izquierda:

Secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Económico y de Gobierno en la capital del país

Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2005-2006)

Senador de la República

Presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (2018-2023)

El nuevo representante de México ante la OEA también publicó recientemente un amplio recuento sobre el caso Ayotzinapa, titulado 11 años, basado en su experiencia al frente de la Comisión de la Verdad.

Junto con el nombramiento de Encinas, el Ejecutivo federal envió al Senado otras designaciones diplomáticas:

Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como embajador en Brasil

Laura Elena Carrillo Cubillas, como embajadora y representante permanente de México ante las agencias de la ONU en Roma