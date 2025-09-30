La dirigente morenista señaló que debe prevalecer la unidad en el movimiento previo al proceso de elección de candidaturas para los comicios de 2027.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que debe prevalecer la unidad en el movimiento, previo al proceso de elección de candidaturas para los comicios de 2027, ya que de lo contrario sería hacerle el "juego al PRIAN" .

En conferencia de prensa en Guanajuato, fue cuestionada sobre la presunta rivalidad entre figuras destacadas en la entidad como Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes, que podrían competir en la próxima elección.

"En nuestro movimiento hay una pluralidad de mujeres y hombres que vienen de diferentes luchas y que pueden tener puntos de vista distintos, pero todos tenemos que cuidar a Morena, cuidar la unidad de Morena, cuidar a nuestro movimiento porque muy por encima de nuestras propias aspiraciones, que pueden ser legítimas el proyecto es lo más importante" , subrayó.

"Por eso todos tenemos que contribuir a cuidar a Morena, a cuidar la unidad, a utilizar las instancias internas para dirimir nuestras diferencias; no hacerle el juego al PRIAN, que se frota las manos para ver diferencias, sino nosotros tener la madurez política de tener claro que por encima de nosotros y de lo que hemos logrado contribuir está el proyecto" , sostuvo.

Ante las preocupaciones de que ingresen perfiles de otros partidos, recordó que se creó la Comisión de Evaluación que se encargará de revisar estos perfiles para determinar si pueden entrar al partido.

Recordó que esta comisión está confirmada por la presidencia y secretaria general del CEN, el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, así como Epigmenio Ibarra y Armando Bartra.