Nueva Ley de Extorsión endurece penas por delitos vía redes sociales
Senado aprueba ajustes a la Ley de Extorsión para incluir delitos cometidos desde redes sociales y llamadas internacionales.
El Senado de la República aprobó ajustes al dictamen para expedir la nueva Ley de combate a la extorsión, luego de que el senador por Sonora Iván Jaimes Archundia advirtió que el proyecto original no contemplaba diversos mecanismos utilizados por grupos criminales, especialmente en plataformas digitales y llamadas internacionales.
Durante la discusión, Jaimes señaló que el delito de extorsión ha crecido en México mil 600 por ciento en los últimos 20 años, y 500 por ciento en la última década, cifras que, afirmó, obligan a actualizar de fondo el marco legal.
El legislador votó a favor de la iniciativa, pero sostuvo que aún quedan aspectos por legislar. Consideró indispensable avanzar más allá de los procedimientos de inhibición de llamadas y prohibir de forma expresa el uso de teléfonos celulares dentro de los penales.
“¿Estamos dando por asentado que se van a permitir los celulares dentro de los centros penitenciarios?”, cuestionó.
Con las modificaciones aprobadas, el dictamen establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes utilicen redes sociales, plataformas de internet o perfiles falsos con el fin de extorsionar o coaccionar a las víctimas para obtener un beneficio.
La redacción final también contempla sanciones para quienes empleen dispositivos o servicios capaces de transmitir voz, datos, imágenes o información mediante cualquier medio electrónico, incluidas tecnologías ópticas, electromagnéticas, satelitales o de radiofrecuencia.
Jaimes pidió avanzar en la regulación del ciberespacio y reforzar la prohibición del uso de dispositivos que permitan transmitir datos o geolocalización desde centros penitenciarios.
“¿Qué va a pasar cuando alguien, detrás de una red social, comience a extorsionar y no podamos identificarlo? ¿Qué va a suceder cuando las llamadas provengan de otros países? ¿Cómo vamos a proceder si me están llamando desde Turquía todo el tiempo?”, planteó.
En respuesta, el Senado modificó el Artículo 17, que eleva las penas cuando la extorsión se realice mediante sistemas electrónicos o plataformas digitales.
El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad. La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión armoniza definiciones, sanciones, agravantes y protocolos de investigación, y modifica cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.