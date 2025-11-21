Senado aprueba ajustes a la Ley de Extorsión para incluir delitos cometidos desde redes sociales y llamadas internacionales.

El Senado de la República aprobó ajustes al dictamen para expedir la nueva Ley de combate a la extorsión, luego de que el senador por Sonora Iván Jaimes Archundia advirtió que el proyecto original no contemplaba diversos mecanismos utilizados por grupos criminales, especialmente en plataformas digitales y llamadas internacionales.

Durante la discusión, Jaimes señaló que el delito de extorsión ha crecido en México mil 600 por ciento en los últimos 20 años, y 500 por ciento en la última década, cifras que, afirmó, obligan a actualizar de fondo el marco legal.

El legislador votó a favor de la iniciativa, pero sostuvo que aún quedan aspectos por legislar. Consideró indispensable avanzar más allá de los procedimientos de inhibición de llamadas y prohibir de forma expresa el uso de teléfonos celulares dentro de los penales.

“¿Estamos dando por asentado que se van a permitir los celulares dentro de los centros penitenciarios?” , cuestionó.

Con las modificaciones aprobadas, el dictamen establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes utilicen redes sociales, plataformas de internet o perfiles falsos con el fin de extorsionar o coaccionar a las víctimas para obtener un beneficio.

La redacción final también contempla sanciones para quienes empleen dispositivos o servicios capaces de transmitir voz, datos, imágenes o información mediante cualquier medio electrónico, incluidas tecnologías ópticas, electromagnéticas, satelitales o de radiofrecuencia.

Jaimes pidió avanzar en la regulación del ciberespacio y reforzar la prohibición del uso de dispositivos que permitan transmitir datos o geolocalización desde centros penitenciarios.

“¿Qué va a pasar cuando alguien, detrás de una red social, comience a extorsionar y no podamos identificarlo? ¿Qué va a suceder cuando las llamadas provengan de otros países? ¿Cómo vamos a proceder si me están llamando desde Turquía todo el tiempo?” , planteó.

En respuesta, el Senado modificó el Artículo 17, que eleva las penas cuando la extorsión se realice mediante sistemas electrónicos o plataformas digitales.

El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad. La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión armoniza definiciones, sanciones, agravantes y protocolos de investigación, y modifica cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.