El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pidió a los pasajeros mantenerse atentos a posibles afectaciones en vuelos procedentes del noroeste por las lluvias que genera la tormenta tropical Lorena.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este jueves 4 de septiembre que las operaciones aéreas podrían presentar retrasos debido a la tormenta tropical Lorena, que afecta principalmente a entidades del noroeste del país.

Mediante un comunicado en su cuenta oficial de X, el aeropuerto capitalino señaló que las lluvias y condiciones climáticas derivadas del fenómeno podrían impactar vuelos con origen o destino en esa región.

El AICM pidió a los viajeros mantenerse informados a través de los avisos de Protección Civil y consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos programados para este día.

En la Ciudad de México también se prevé lluvia durante la jornada, lo que podría ocasionar demoras adicionales en algunas rutas.

De acuerdo con reportes meteorológicos, Lorena alcanzó la categoría 1 como huracán antes de degradarse nuevamente a tormenta tropical. En las próximas 24 horas se espera que conserve esa condición para después internarse en Mulegé, Baja California Sur, como depresión o baja remanente.

El aeropuerto capitalino reiteró el llamado a los pasajeros a seguir las actualizaciones oficiales y mantenerse en contacto con sus aerolíneas, ante la posibilidad de ajustes en itinerarios por la tormenta tropical Lorena.



